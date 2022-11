Charles III. begeht das erste Remembrance-Festival als König

Charles III. (73) erfüllt seine neuen Pflichten als König! Mit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) im September wurde der Erstgeborene zum Regenten des Vereinigten Königreichs – und Camilla (75) ist nun seine offizielle Königsgemahlin. Der Brite nahm das Zepter auch direkt in die Hand und erfüllt seitdem fleißig seine Aufgaben als Oberhaupt der britischen Königsfamilie. Nun stand ein besonders wichtiger Termin an: Charles' erstes Festival of Remembrance als Monarch!

Die Veranstaltung ist eine alljährliche Tradition, bei der alle Soldaten des Commonwealth geehrt werden, die im Kampf gefallen sind. Das pompöse Event fand am Samstag in der Londoner Royal Albert Hall statt – und wurde neben Charles und Camilla auch von dessen Sohn Prinz William (40) und Schwiegertochter Prinzessin Kate (40) besucht. Außerdem waren Prinzessin Anne (72) und deren Mann Timothy Laurence (67) vor Ort. Sie alle trugen die klassische Gedenkkleidung: dunkle Outfits mit Mohnblumenansteckern.

Charles trug das Gedenksymbol auch schon vor ein paar Tagen bei seinem Besuch in York. Hier kam es zu einem unschönen Zwischenfall: Ein Protestierer versuchte, den König und dessen Frau Camilla mit rohen Eiern zu bewerfen! Der Mann verfehlte das Königspaar jedoch und wurde hinterher verhaftet.

Getty Images König Charles III. beim Festival of Remembrance

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinzessin Anne, König Charles III. und Königsgemahlin Camilla

Getty Images Queen Consort Camilla und König Charles im November 2022

