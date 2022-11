Eric Sindermann: Katha betreibt "systematisch Psychoterror"

Eric Sindermann (34) hat die Nase voll von seiner Ex-Freundin. Der Reality-TV-Kandidat und Katharina Hambuechen nahmen gemeinsam an Das Sommerhaus der Stars teil. Noch in der Sendung trennten sich die beiden vor laufenden Kameras und liefern sich seitdem eine öffentliche Schlammschlacht, die nicht zu enden scheint. Kürzlich gab Katha an, umgezogen zu sein, weil sie bedroht werde. Etwa von Eric? Jetzt wehrte sich der Designer gegen die Anschuldigungen.

"Sie hat bewusst mit ihren Aussagen provoziert, damit die Presse wieder auf mich raufgeht – was ja auch super gelungen ist", meinte Eric im Interview mit Promiflash. "Diese Frau betreibt bei mir seit vier Wochen systematisch Psychoterror", gab der 34-Jährige zu. Er habe bislang versucht, ruhig zu bleiben, doch da seine Ex nicht aufhöre, ihn öffentlich schlechtzureden, müsse er Stellung beziehen. "Sie übertreibt komplett und erzählt überall, dass ich sie gewürgt hätte und ihr gegenüber gewalttätig geworden wäre. Wohin soll das noch führen?", fragte sich der ehemalige Promi Big Brother-Bewohner.

Eric meint den Grund zu kennen, warum Katha ihn nicht in Ruhe lässt: Sie hänge noch an ihm. Ihre Freundinnen hätten sich angeblich bei Eric gemeldet und ihn darüber informiert, dass Katha noch Gefühle für ihn habe: "Deswegen versucht sie mich zu zerstören, weil sie am Ende nicht verkraften konnte, dass ich den endgültigen Schlussstrich gezogen habe." Eric möchte einfach, dass die Analystin sich endlich wieder "auf ihr Leben" konzentriert.

RTL Eric Sindermann und Katha Hambuechen bei "Das Sommerhaus der Stars"

Bieber, Tamara Eric Sindermann und Katharina Hambuechen im Mai 2022

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, August 2022

