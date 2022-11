Krasse Verwandlung: Zac Efron mit XL-Muckis und Mähne am Set

Zac Efron (35) ist nicht wiederzuerkennen! Der Schauspieler ist bekannt für seinen mega-durchtrainierten Körper und stellt diesen auch gerne zur Schau. Auch für seine Filmrollen legt der ehemalige Disney-Star sich ins Zeug und gibt mit seiner Body-Veränderung mächtig Gas. Bereits vor einigen Tagen waren die ersten Fotos seines neuen Films aufgetaucht. Nun folgten weitere Aufnahmen, die Zacs krasse Verwandlung präsentieren.

Aktuelle Paparazzi-Bilder seines neuen Films "The Iron Claw" zeigen den 35-Jährigen in einem komplett veränderten Look. Auf den vorliegenden Fotos trägt Zac blaue Jeans-Shorts und ein graues Top. Die braune Perücke und der erstaunlich muskulöse Körper lassen Zac wie eine andere Person wirken. Auf einem anderen Schnappschuss sieht man ihn in einem türkisen Handtuch um die Hüfte gewickelt. Mit seinem Handy in der Hand lief der High School Musical-Darsteller entlang seines Filmsets.

Für Zac sollte dieser Dreh aufregend werden, denn der Schauspieler hatte eine lange Pause vom Showbusiness eingelegt. Erst im vorherigen September ließ er sich nach drei Jahren wieder auf einem Red Carpet blicken.

MEGA Zac Efron am Set von "The Iron Claw"

MEGA Zac Efron am Set von "The Iron Claw"

Getty Images Zac Efron im September 2021

