Gewusst? Angelina Jolie hat beachtliche Sammlung an Messern

Angelina Jolie (47) hat eine besondere Leidenschaft. Die Ex-Frau von Brad Pitt (58) arbeitet nicht nur als Schauspielerin. Sie ist auch Regisseurin und Drehbuchautorin. Außerdem zeigt die US-Amerikanerin humanitäres Engagement, in dem sie zum Beispiel Sondergesandte des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen ist. Auch in ihrem Privatleben beweist Angelina, wie vielseitig sie ist. Der Filmstar hat zum Beispiel eine große Vorliebe für Messer!

Wie Showbiz berichtet, war Angelina schon als Elfjährige von Messern fasziniert. Als Kind soll sie mit ihrer Mutter bereits einige Renaissance-Ausstellungen besucht haben. Heute soll die 47-Jährige eine umfangreiche Messersammlung besitzen. Der genaue Umfang ist zwar nicht bekannt, allerdings habe die "Salt"-Darstellerin wohl viel Zeit und Geld in ihre Sammlung gesteckt. Die Messer sollen insgesamt mehrere Tausend Euro wert sein. "Für mich haben sie einfach etwas Schönes an sich", erzählte Angelina einst in einem Interview mit Conan O'Brien (59).

Während Angelina den Messern verfallen ist, sammelt Johnny Depp (59) ganz andere Dinge zu Hause. Laut Daily Star sei der 59-Jährige ein großer Fan von Barbiepuppen. Ein Insider plauderte gegenüber National Enquirer aus, dass der Schauspieler sogar immer zehn Puppen mitnehme, wenn er auf Reisen geht. "Er ist sehr abergläubisch und wird nicht ohne die Plastikdamen als Glücksbringer reisen", erklärte die Quelle.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Angelina Jolie in Burkina Faso

Getty Images Johnny Depp, Mai 2017

