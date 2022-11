Ihr Bauch ist kugelrund! Schwangere Blake Lively gesichtet

Es dauert wohl nicht mehr lange, bis Blake Lively (35) wieder Mama wird! Die Schauspielerin und ihr Mann Ryan Reynolds (46) erwarten derzeit Baby Nummer vier. Wie schon in ihren vorherigen Schwangerschaften macht die Gossip Girl-Bekanntheit auch dieses Mal wieder eine tolle Figur und legt einen schönen Auftritt nach dem nächsten hin. Jetzt wurde Blake in New York gesichtet – und zwar mit einem mächtigen Babybauch!

Paparazzifotos via Daily Mail zeigen die Beauty nun mit einem unbekannten Freund in Manhattan. Blake war wie immer sehr stylish unterwegs: Die Schwangere trug einen eleganten Herbst-Look, bestehend aus einem Satinrock und einer geknöpften Strickjacke. Dazu kombinierte sie Stiefel und einen Strickmantel. Doch das schönste Accessoire war hier definitiv ihr kugelrunder Bauch! Offenbar ist die Schwangerschaft der 35-Jährigen schon ziemlich weit fortgeschritten.

Nicht nur Blake und Ryan freuen sich riesig auf das neue Nesthäkchen – sondern auch ihre drei Kids James (7), Inez (6) und Betty (3)! "Die Kinder können es kaum erwarten und fühlen ständig ihren Bauch. Das ist so süß", schwärmte ein Insider gegenüber Us Weekly.

Instagram / blakelively Blake Lively mit Babybauch

Instagram / blakelively Blake Lively mit Babybauch

Splash News / ActionPress Blake Lively schwanger beim Forbes Power Women's Summit

