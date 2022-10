Verrät Taylor Swift hier den Namen von Blake Livelys Baby?

Ist das ein versteckter Hinweis? Am Freitag veröffentlichte Taylor Swift (32) ihr neues Album "Midnights". Die Sängerin ist dafür bekannt, in ihren Liedern immer wieder kleine Hinweise, sogenannte Eastereggs, zu verstecken, die auf andere Songs oder Ex-Liebschaften hinweisen. Nun wollen Fans in einem von Tays neuen Songs allerdings etwas anderes entdeckt haben: Verrät Taylor hier etwa den Babynamen von Blake Lively (35) und Ryan Reynolds' (45) Kind?

Das Traumpaar und die Musikerin sind schon seit einigen Jahren befreundet. Zurzeit erwarten sie ihr viertes Kind, doch der Name ist bislang noch unbekannt. Fans sind sich aber sicher, dass er in einem von Taylors Songs steckt: In dem Lied "You're On Your Own, Kid" singt sie nämlich: "Bis dann, Daisy May / [...] Etwas anderes entwickelte sich, als ich in meinem Raum schrieb." Auf Twitter schrieben daraufhin eifrige Fans ihre Theorien: "Moment, Daisy May ist der Name des jüngsten Kindes von Blake und Ryan?", fragte etwa eine Userin.

Aber wie kommen die Fans überhaupt darauf, dass Taylor den Namen in einem Song erwähnen würde? Ganz einfach: Sie tat es schon einmal! Der Song "Betty" heißt nicht nur wie Blake und Ryans Tochter – auch die anderen Kinder tauchen darin auf! Die Protagonistinnen heißen nämlich Inez und James, so wie die Kids der beiden Hollywood-Stars.

Taylor Swift im September 2022

Taylor Swift und Blake Lively in New York, November 2021

Blake Lively und Ryan Reynolds mit ihren Töchtern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood

