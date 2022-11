So fand Dennis' Familie "Hochzeit auf ersten Blick"-Match

Konnte Natascha die Familie ihres Gatten von sich überzeugen? In der Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick heiratete die Rettungssanitäterin Dennis – einen Mann, den sie zuvor noch nie gesehen hatte. Dieser schien direkt von seinem Match begeistert zu sein. Doch was dachte eigentlich seine Familie nach dem ersten Kennenlernen von der 30-Jährigen? Das verriet Dennis jetzt im Interview mit Promiflash.

"Sie kam im ersten Moment gut und nett an", plauderte der 28-Jährige im Promiflash-Interview aus. Doch dem Innendienstmitarbeiter sei dann im Laufe etwas aufgefallen. "Was auch meiner Familie aufgefallen ist, dass sie sehr wenig Kontakt gesucht hat zu ihnen, also sie wollte so rein gar nichts wissen", erzählte der Kuppelshow-Teilnehmer. Ob Natascha bewusst kaum mit seiner Familie geredet hat oder es nur der Aufregung geschuldet war, wisse Dennis jedoch nicht.

Sein eigener Eindruck von seiner Ehefrau war anfangs ebenfalls positiv. "Da ich ja vorher die Zwillingsschwester gesehen habe, konnte ich mir ja schon ein leichtes Bild machen", gab der Rheinland-Pfälzer zu. Er warf dennoch ein, dass blonde Frauen eigentlich nicht sein Typ seien. "Aber man muss jedem eine Chance geben", betonte Dennis.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

