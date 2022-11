Wird sich Christina Applegate nach MS-Diagnose zurückziehen?

Wird Christina Applegate (50) weiterhin auf den Leinwänden zu sehen sein? Im Sommer 2021 wurde bei der Schauspielerin Multiple Sklerose – kurz MS – diagnostiziert. Damals hatte die US-Amerikanerin mitten in den Dreharbeiten für die dritte Staffel der Netflix-Serie "Dead to Me" in der Rolle als Jen Harding gesteckt. Nach ihrer Diagnose setzte die Produktion allerdings für fünf Monate aus – doch wie wird es nun mit ihrer Karriere im Allgemeinen weitergehen? Über die Zukunft als Schauspielerin sprach Christina nun.

In einem Interview mit Variety Fair ging die 50-Jährige auf ihren Krankheitsverlauf ein. Dabei erklärte sie, dass es in Bezug auf ihre Karriere keine Gewissheit mehr gäbe. "Jen Harding ist möglicherweise die Rolle, die ich als letzte gespielt habe. Mit meiner Krankheit weiß ich nicht, ob ich noch einmal fähig bin, zu drehen", gab die "Anchorman"-Darstellerin ehrlich zu. Demnach werde erst der Kampf gegen die Krankheit zeigen, ob die finale "Dead to Me"-Staffel Christinas letzte Produktion als Schauspielerin sein wird.

Der gesundheitliche Zustand der Emmy-Preisträgerin hatte sich während der Dreharbeiten zu der Netflix-Serie zunehmend verschlechtert. "Man kann den Kampf in der gesamten Staffel über sehen", bemerkte die 50-Jährige nun. Gegenüber der New York Times hatte sie vor rund einer Woche sogar verraten, dass sie seit ihrer Diagnose 18 Kilo zugenommen habe und nicht mehr ohne Stock gehen könne.

Getty Images "Dead to Me"-Stars James Marsden, Christina Applegate und Lina Cardellini

Getty Images Christina Applegate im April 2018

Netflix / Saeed Adyani Christina Applegate in der dritten Staffel der Serie "Dead to Me"

