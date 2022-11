Christina Applegate hat seit MS-Diagnose 18 Kilo zugenommen

Christina Applegate (50) widmet sich wieder ihrem Job. Die Schauspielerin bekam im vergangenen Jahr die Diagnose, dass sie Multiple Sklerose hat. Zu der Zeit steckte sie eigentlich noch mitten in den Dreharbeiten für die dritte und letzte Staffel der Serie "Dead To Me". Nach ihrer Schock-Diagnose wurden diese jedoch für fünf Monate pausiert. Nun wird die Serie jedoch bald zu sehen sein und Christina wird sich wieder der Öffentlichkeit zeigen. Daher warnte sie vor: Sie hat sich optisch etwas verändert.

Im Interview mit The New York Times sprach die Emmy-Gewinnerin über die nächsten Wochen, wenn sie wieder in der Netflix-Show zu sehen sein wird. "Das ist das erste Mal, dass mich jemand so sieht, wie ich bin. Ich habe 18 Kilo zugenommen, ich kann nicht mehr ohne Stock gehen", erzählte Christina total ehrlich. Ihr sei es wichtig, das vorweg zu sagen, um deutlich zu machen, dass sie sich der Umstände und ihrer optischen Veränderung sehr wohl bewusst ist.

Seit ihrer Diagnose geht die "Eine schrecklich nette Familie"-Darstellerin total offen mit ihrer Krankheit um. Vor wenigen Tagen zeigte sie etwa ihren Fans auf Twitter eine kleine Auswahl an Gehstöcken und witzelte: "Gehstöcke sind jetzt Teil meiner neuen Normalität. [...] Seid gespannt, welcher nächste Woche mein Begleiter sein wird."

Christina Applegate beim Tribeca Film Festival 2016

Christina Applegate bei den Emmy Awards 2019

Christina Applegates Gehstöcke

