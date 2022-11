Eric Sindermanns Psychoterror-Vorwürfe: Katha redet Klartext

Eric Sindermanns (34) Vorwürfe will Katha Hambüchen nicht auf sich sitzen lassen! Seit ihrer Teilnahme an der diesjährigen Sommerhaus-Staffel, ist keine Ruhe bei dem einstigen Pärchen eingekehrt. Im Gegenteil: Ebenso wie in dem TV-Format konfrontieren sich die zwei auch heute noch regelmäßig mit heftigen Anschuldigungen im Netz. Zuletzt behauptete der Designer, dass seine Ex "systematischen Psychoterror" betreiben und ihn bewusst provozieren würde. Jetzt wehrt sich Katha gegen Erics Behauptungen!

Wie Katha gegenüber Promiflash in einem Statement darstellte, sei es vielmehr Eric, der immer wieder den Kontakt zu seiner Ex suchen würde. "Mir [wurde] vor Kurzem berichtet, dass Eric sich wohl unbedingt mit mir treffen und sich mit mir versöhnen wollte, da er mich immer noch liebt", erklärte sie und fügte hinzu, dass der einstige Promi Big Brother-Bewohner sogar jemandem Geld geboten haben soll, um seine Verflossene zu beschatten. Deshalb hat die Analystin sogar eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex erwirkt.

Außerdem habe sie Eric bereits seit Monaten auf Social Media blockiert. "Ich hob die Blockierungen nur auf, da er zwischenzeitlich verbotenerweise Videos von mir hochgeladen hatte", stellte sie weiter klar. "Ich glaube, er ist einfach nur wütend, weil ich die Trennung durchgezogen habe", vermutete sie.

Instagram / katha.hambuechen Katha Hambüchen im Juni 2022

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und seine Freundin Katharina Hambuechen im Dezember 2021

