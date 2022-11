Ihr Ex? "Hochzeit auf ersten Blick"-Natascha kennt Markus

Was für ein Zufall! Bei Hochzeit auf den ersten Blick sind in diesem Jahr zwölf Kandidaten vor den Traualtar getreten, um einer bis dahin fremden Person das Jawort zu geben. Fürs große Finale kommen nun erstmals alle Teilnehmer zusammen. Als Markus auftauchte, der im Rahmen der Show Jana geheiratet hatte, schien Natascha, die Dennis zum Mann nahm, aus allen Wolken zu fallen: Die beiden kennen sich bereits! Ging zwischen ihnen vielleicht sogar mehr?

In der aktuellen Folge sitzen alle TV-Ehefrauen beisammen, um ihre Zeit bei "Hochzeit auf den ersten Blick" Revue passieren zu lassen. Als Markus' Film gezeigt wird, staunte Natascha nicht schlecht. "Das Problem ist, ich kenne den. Der wohnt ein Dorf weiter. Ich kenne ihn halt auch durch meine beste Freundin. Das war gerade echt komisch", gestand die Eschweilerin. In einem engeren Verhältnis steht sie mit ihm aber offenbar nicht. "Es ist nicht mein Ex-Freund. Das ist von der Schwester meiner damaligen Chefin der Halbsohn, irgendwie so was", stellte die 30-Jährige klar.

Auch Markus wirkte zunächst überrascht, schien das Ganze aber etwas gelassener zu nehmen als seine Bekannte. Der Hausmeister im Nebenberuf lachte herzlich und erklärte dann: "Das finde ich krass. So merkt man, wie klein eigentlich die Welt ist."

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Sat.1 Natascha, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2022

Instagram / drsandratherapy Dennis, Natascha und "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer

"Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1 Markus und Jana bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"

