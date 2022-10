Schockverliebt: "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jana sagt Ja

Dieses Hochzeit auf den ersten Blick-Match war wohl ein Volltreffer! Die Experten der Kuppelshow, Beate Quinn, Dr. Sandra Köhldorfer (41) und Markus Ernst, haben in diesem Jahr bereits sechs Singles zur Ehe verholfen. Nun sollten auch Jana und Markus als potenzielles Match vor den Traualtar treten, ohne sich vorher gesehen zu haben. Diese Kombi passte offenbar mehr als gut: Markus und Jana haben sich nicht nur das Jawort gegeben, sondern sind aus dem Schwärmen voneinander gar nicht mehr herausgekommen!

Als Jana an der Seite ihres Vaters Markus entgegentrat, strahlte dieser breit übers ganze Gesicht. Anschließend begrüßte er nicht nur sie, sondern auch ihre Hündin Kira und schoss sich damit direkt in Janas Herz. Denn die Finanzwirtin liebt Hunde über alles. Das erwähnte auch die Standesbeamtin in ihrer Traurede. Danach waren sich beide sicher: Sie wollen Mann und Frau werden. Das besiegelten der 32-Jährige und seine frisch angetraute Ehegattin dann noch mit einem Kuss. "Es war wunderschön. Der war wirklich super", schwärmte Markus. "Er ist ein guter Küsser. Das können wir gerne wiederholen", freute sich auch die 26-Jährige.

Markus hatte schon vor der Ausstrahlung angedeutet, dass er Jana geheiratet und offenbar viel Zeit mit ihr verbracht hat. Die Hessin hat ihn sogar zum Abnehmen motiviert. "Inzwischen sollte mein Anzug aber locker passen, da ich über elf Kilo abgenommen habe nach dem Finale. Danke an meine Frau in spe, die mich dazu inspiriert hat, Kalorien zu zählen", verriet er auf Instagram.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Anzeige

"Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1 Jana bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

"Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1 Markus und Jana, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Anzeige

"Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1 Markus und Jana bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de