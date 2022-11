Kommt "Hochzeit auf den ersten Blick"-Nicoles Baby bald?

Dürfen Nicole und René ihr Kind schon bald in den Armen halten? Die beiden ehemaligen Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidaten hatten an verschiedenen Staffeln des Sozialexperiments teilgenommen und nach ihren gescheiterten TV-Ehen die große Liebe ineinander gefunden. Anfang Oktober machten sie öffentlich, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Bis zur Geburt ist es offenbar nicht mehr allzu lange hin. René machte diesbezüglich zumindest Andeutungen.

Zu einem Instagram-Bild, auf dem der große Babybauch seiner Partnerin zu sehen ist, schrieb der Osnabrücker: "Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Am Anfang dachte ich, es würde sich ewig hinziehen und heute steht die Geburt gefühlt schon vor der Tür, nur ein Bauchgefühl." Es vergehe kaum ein Tag, an dem er sich nicht versuche auszumalen, wie es sein muss, sein eigenes Fleisch und Blut in der Hand zu halten. "So klein und zerbrechlich", schwärmt er schon jetzt.

Darüber hinaus betonte René, dass er sich schon sehr auf die Ankunft seines Nachwuchses freue – auch wenn er wisse, dass die erste Zeit nach der Geburt nicht einfach sein werde: "Ich stelle mir immer wieder vor, was ich meinem Baby für Geschichten erzählen werde, bis es einschläft, was ich für Blödsinn anstellen werde. Und gleichzeitig sehe ich uns da Tage und Nächte verzweifeln, weil wir nicht verstehen, was unser kleines Geschöpf uns mit dem Geschreie sagen möchte."

Instagram / renef.ries Nicole und René, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

Instagram / renef.ries Das Baby von "Hochzeit auf den ersten Blick"-Nicole und René

Instagram / renef.ries René und Nicole im Dezember 2021

