"Wunder": "Hochzeit auf ersten Blick"-Nicole ist schwanger!

Nicole könnte wohl im Moment kaum glücklicher sein! Die einstige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin hat in René – der ein Jahr nach ihr ebenfalls an dem TV-Experiment teilgenommen hat – die große Liebe gefunden. In den sozialen Medien gewähren die beiden ihren Fans immer wieder Einblicke in ihr Beziehungsleben. Jetzt machten sie tolle Neuigkeiten publik: Nicole und René erwarten ein gemeinsames Baby!

Auf ihrem Instagram-Profil verkündete Nicole jetzt die Schwangerschaft: Sie veröffentlichte ein Ultraschallfoto von ihrem ungeborenen Kind. "Eine Überraschung, mit der wir selbst nicht gerechnet hätten, doch manchmal weiß das Schicksal es doch besser und macht René und mich somit zu den glücklichsten Menschen auf dieser Welt", betonte die werdende Mama. Sie freue sich schon riesig auf ihr "kleines Wunder".

Und auch der Papa in spe meldete sich auf der Fotoplattform zu Wort – René verfasste ebenfalls einige emotionale Zeilen. "Ich hätte mir nicht ausmalen können, welche positiven Gefühle eine solche Nachricht hervorbringen würde", schwärmte er und fügte hinzu: "Geräusche oder Bewegungen zu hören, wenn man sein Ohr auf den Bauch legt oder zu spüren, [...] ist das Schönste, was es gibt."

Instagram / renef.ries Nicole und René, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

Instagram / renef.ries Das Baby von "Hochzeit auf den ersten Blick"-Nicole und René

Instagram / nicole.hadeb Nicole und René, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten

