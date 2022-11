GNTM startet in Los Angeles: Thomas Hayo ist begeistert!

Erst kürzlich wurden die ersten Infos zur 18. Staffel von Germany's next Topmodel bekannt gegeben. Die soll anders als ihre Vorgänger direkt in der kalifornischen Metropole Los Angeles starten! Mit dabei ist natürlich wieder Modelmama Heidi Klum (49), die die Nachwuchsmodels unter ihre Fittiche nimmt. Aber auch Ex-Juror Thomas Hayo wird zu Gast sein und der freue sich ganz besonders über die Neuerung, wie er Promiflash nun verraten hat!

"Ich finde das super", äußert sich der Creative Director gegenüber Promiflash bei den EMAs. Dass es gleich mit dem Flieger ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten geht, sehe er als große Chance für die neuen Teilnehmerinnen. "Ich bin auch im jungen Alter nach Amerika gegangen. Das hinterlässt so große Eindrücke bei dir und verändert dich als Person in so einer dramatischen Weise", berichtet Thomas zudem von seinen eigenen Erfahrungen. Er freue sich, dass die Mädchen dies nun ebenfalls erleben dürfen.

Von 2011 bis 2018 war der 53-Jährige selbst Teil der festen Jury bei GNTM. Diese besteht mittlerweile nur noch aus Heidi und wechselnden Gastjuroren. Auch Thomas soll in der neuen Staffel wieder dazugehören. "Ich freue mich, wenn ich dann dazustoße, um eine Folge zu machen und die ganzen Models und Heidi zu sehen. Das ist immer wieder eine tolle Sache und ich freue mich auf die neue Staffel!", fügt er hinzu.

Anzeige

ProSieben / Sven Doornkaat Thomas Hayo und Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Getty Images Thomas Hayo im April 2022 in New York City

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, Thomas Hayo und Wolfgang Joop beim Finale von "Germany's next Topmodel" 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de