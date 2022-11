"Mein König": Lisha richtet rührende Zeilen an ihren Vater!

Lisha zeigt sich von ihrer emotionalen Seite. Vor wenigen Wochen feierten die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin und ihr Partner Lou ihre große Traumhochzeit auf Mallorca. Unter den zahlreichen Gästen waren unter anderem Danni Büchner (44) mit ihrer Tochter Joelina (22) sowie Caro und Andreas Robens. Aber auch der Vater der TV-Bekanntheit durfte an dem besonderen Tag nicht fehlen! Dafür dankte Lisha ihm im Netz nun mit rührenden Worten.

"Mein Papa ist mein König! Ich kann euch mit keinem Wort der Welt beschreiben, was für ein unglaublicher Mensch er ist", schwärmte der Reality-TV-Star auf Instagram und teilte zu den hingebungsvollen Zeilen einen bewegenden Schnappschuss von sich und ihrem Vater am Tag ihrer Hochzeit. "Ich bin so stolz, diesen Mann 'meinen Vater' nennen zu dürfen", betonte Lisha weiter.

Die sonst sehr temperamentvolle YouTuberin stellte zudem klar, dass sie in der Gegenwart ihres Vaters noch nie laut geworden sei. "Papa ist der einzige Mensch, zu dem ich noch nie in meinem Leben respektlos war oder mich im Ton vergriffen habe. Warum? Weil er mich genauso behandelt", erklärte die TV-Bekanntheit.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou mit Lishas Vater (l.) an ihrer Hochzeit

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, deutsche YouTuberin

