Die Indizien verdichten sich! Schon seit Monaten wird spekuliert, ob die Influencerin Mrs. Bella (29) und der ehemalige Profi-Rennfahrer Daniel Abt ein Paar sind. So bemerkten aufmerksame Follower, dass beide zur gleichen Zeit auf den Malediven waren und auch im selben Restaurant dinierten. Außerdem ist die Beauty aus Düsseldorf öfter in München, wo der 29-Jährige wohnt. Nun gibt es neue Hinweise, die auf eine Beziehung zwischen Bella und Daniel hindeuten!

In ihren Instagram-Storys erzählten sie von ihren Vorhaben am Wochenende. Sowohl Bella als auch Daniel machten eine Bootstour über den Rhein – der Münchner nahm sogar seine Mutter mit. Am Abend ging es für die Netz-Bekanntheiten wohl mit Freunden in ein Restaurant in Düsseldorf – sie markierten beide dasselbe Lokal ungefähr zur selben Zeit.

Doch das ist nicht alles. Auf Daniels Social-Media-Profil sind sogar bereits gemeinsame Schnappschüsse mit Bella zu sehen. Er teilte Aufnahmen von einem Rennen in Monte-Carlo, auf dem die YouTuberin neben ihm steht – aber auch Pamela Reif (25), Willi Whey und Conor McGregor (33) posierten mit ihnen. "Du bist doch mit Mrs. Bella zusammen", kommentierte ein User das Pic.

Anzeige

Instagram / mrsbella Mrs. Bella, YouTuberin

Anzeige

Getty Images Daniel Abt, November 2021

Anzeige

Instagram / daniel_abt Willi Whey, Conor McGregor, Pamela Reif, Mrs. Bella und Daniel Abt in Monte-Carlo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de