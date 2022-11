Nach Auszeit: Lauren Goodger ist wieder zurück auf OnlyFans!

Lauren Goodgers (36) Fans dürfen sich wieder auf heißen Content freuen! Die Ex-The Only Way Is Essex-Bekanntheit musste in den vergangenen Monaten viel durchmachen: Erst trennte sie sich von ihrem Ex Charles Drury, dann starb ihr neugeborenes Baby im Sommer plötzlich. Als wäre das nicht tragisch genug, wurde sie nach dem Kindstod mehrfach von ihrem Ex attackiert. Nach einer Netz-Auszeit ist Lauren aber seit einigen Monaten wieder auf Social Media aktiv – und nun auch auf OnlyFans!

In ihrer Instagram-Story kündigte Lauren an, dass sie bald wieder heißen Content auf der Erotikplattform OnlyFans posten werde: Sie teilte mehrere erotische Aufnahmen von sich, die sie mit einem "Ich bin zurück, Baby!"-Sticker garnierte. Scheint so, als würde die 36-Jährige ihre Follower zukünftig wieder regelmäßig mit aufreizenden Fotos und Videos beglücken wollen.

In letzter Zeit machte Lauren den Eindruck, dass es ihr inzwischen wieder ein wenig besser geht. Vor allem Töchterchen Larose gab der Influencerin in den vergangenen Monaten Halt: "Mein ganzes Leben ist nur für sie, mein Fokus, mein Ausblick, meine Stärke. Sie hat mich am Leben gehalten, danke, Larose, du bist mein einziger Sinn und Grund für alles, was ich habe und tue", schrieb sie im September auf Instagram.

Getty Images Lauren Goodger bei einer Veranstaltung in London 2014

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger im Januar 2020

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, TV-Bekanntheit

