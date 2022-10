Lauren Goodger attackiert: Ex Charles wieder festgenommen

Lauren Goodgers (36) Ex Charles Drury steckt erneut in Schwierigkeiten! Der Bodybuilder geriet im vergangenen August in die Schlagzeilen. Damals griff er seine einstige Partnerin am Rande einer Trauerfeier an und verletzte sie. Jetzt geriet der Brite offenbar wieder mit dem Gesetz in Konflikt – und wieder geht es dabei um Lauren: Weil er sie wüst beleidigt haben soll, wurde Charles nun anscheinend festgenommen!

Das berichtete die britische Zeitung The Sun jetzt unter Berufung auf einen Insider. "Charles hat schlimme Kommentare in Laurens Richtung losgelassen. Das wurde der Polizei mitgeteilt und er wurde festgenommen", erzählte die Quelle dem Blatt. Die abfälligen Bemerkungen habe der Fitnessfan demnach bereits vor gut zwei Wochen getätigt.

Was Charles genau über seine Ex-Partnerin gesagt haben soll, wurde indes bislang nicht bekannt. Die Polizei bestätigte gegenüber dem Blatt allerdings, dass ein 25-jähriger Mann festgenommen worden sei. Lauren selbst äußerte sich bisher allerdings nicht öffentlich zu den Berichten.

