Nach Klage: NeNe Leakes Partner lässt sich von Ex scheiden

NeNe Leakes (54) neuer Freund will nun offenbar einen Schlussstrich ziehen. Ende des vergangenen Jahres gab die The Real Housewives of Atlanta-Darstellerin bekannt, dass sie nach dem Tod ihres Mannes Gregg wieder frisch verliebt sei. Doch der Ex ihres Neuen schien das so gar nicht zu passen – sie verklagte die TV-Bekanntheit. Für NeNes neuen Partner war das nun offenbar das Zeichen, sich endgültig von seiner Ex zu trennen: Er reichte jetzt die Scheidung ein!

Laut Berichten von TMZ beantragte der Freund der 54-Jährigen, Nyonisela Sioh, nun die Scheidung von seiner Verflossenen. Aus den Dokumenten gehe hervor, dass der Modedesigner und seine Ex bereits seit dem 19. September 2021 getrennt seien und sich seither nicht mehr einander angenähert hätten. Die Trennung der beiden sei zudem von Anfang an endgültig gewesen.

Mit seinen Aussagen widerlegt Nyonisela die Behauptungen seiner Ex, auf der ihre Klage gegen NeNe beruht. Anders als sie angab, gebe es keine Überschneidungen zwischen ihrer Trennung und der Beziehung zu der Reality-TV-Bekanntheit. Ob dies den Rechtsstreit zwischen den beiden Frauen beeinflussen könnte, ist jedoch unklar.

NeNe Leakes, TV-Bekanntheit

NeNe Leakes mit ihrem Partner Nyonisela Sioh

NeNe Leakes, "The Real Housewives of Atlanta"-Bekanntheit

