Nach TV-Kritik: Caro Daur hat Auftritt bei "Die Discounter"!

Caro Daur (27) wagt einen zweiten Ausflug in die Schauspielbranche! Die Influencerin konnte sich bereits Anfang des Jahres über einen Auftritt im Fernsehen freuen: In der Neujahrsfolge von Das Traumschiff spielte sie die Paulina Winter. Von den Zuschauern hagelte es jedoch eher Kritik statt Lob. Nun bekam die Blondine eine zweite Chance: Caro ist in der neuen Staffel "Die Discounter" zu sehen – mit mehr Erfolg?

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Hamburgerin zuletzt mehrere Fotos vom Set der Amazon-Prime-Serie. Auf den Bildern posiert sie unter anderem mit den Darstellern Merlin Sandmeyer und Bruno Alexander. "Ich hatte einen Riesenspaß am Set mit euch!", schrieb Caro zu den Aufnahmen – und auch ihre Follower waren begeistert: "Hab mich so gefreut dich zu sehen", schrieb ein User, ein anderer schwärmte: "Gerne mehr davon!"

Nicht nur Caro hat in der zweiten Staffel der Comedyserie einen Gastauftritt. Auch Frederick Lau (33), Kida Khodr Ramadan und Mats Hummels (33) spielen sich in einigen Folgen selbst. Letzterer schleppt in der Show sogar Supermarkt-Mitarbeiterin Lia, gespielt von Marie Bloching, ab.

Getty Images Caro Daur bei der Milan Fashion Week Spring/Summer 2021

Instagram / carodaur Caro Daur (zweite von rechts) mit dem Cast von "Die Discounter"

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels, Fußballer

