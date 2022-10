Neue Show: Cathy Hummels will über Mats-Trennung auspacken!

Cathy Hummels (34) verspricht intime Einblicke! Die Moderatorin machte zuletzt eine turbulente Zeit durch. Vor allem die Ehe mit dem Kicker Mats Hummels (33) geriet immer wieder in die Medien. Denn nach einigen Trennungsspekulationen wurde er immer öfter mit Influencerinnen gesehen – manchmal auch knutschend. Bis auf ein paar witzige Sprüche ließ sich die Mutter eines Sohnes darüber nicht viel entlocken: Doch in ihrer eigenen Show will sie tatsächlich über die Trennung von Mats auspacken!

Wie aus einer Pressemitteilung von RTL2 hervorgeht, wird das Format namens "Cathy Hummels – Alles auf Anfang" am 16. November im TV zu sehen sein. Und anscheinend hat die Doku es in sich. "Jetzt bricht sie ihr Schweigen: Die Trennung von Ehemann Mats Hummels, der Spagat zwischen Arbeitswelt und Mutterrolle sowie den Umgang mit ihren Depressionen", schreibt der Sender – all das soll thematisiert werden.

"Es ist Zeit, einen Neuanfang zu machen. Dafür bin ich in jeder Hinsicht bereit. Volle Fahrt voraus in die Zukunft", lautet Cathys Kampfansage passend zur Show. Ob diese Einblicke die gute Beziehung zu Mats kaputtmachen könnte? Denn trotz der vielen Schlagzeilen hielten sie zumindest im Netz immer zusammen.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / aussenrist15 Fußballer Mats Hummels im April 2022

Getty Images Cathy Hummels, TV-Bekanntheit

