Staffelfinale: Wer gewinnt "Joko & Klaas gegen ProSieben"?

Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (39) traten heute Abend wieder vor laufenden Kameras gegen ihren Arbeitgeber an! Im Rahmen der beliebten TV-Show Joko & musste sich das Moderatoren-Duo wieder zahlreichen Spielen und Herausforderungen stellen. Dabei kämpften sie wieder gegen verschiedene Promis, die für den Fernsehsender an den Start gingen. Aber wer konnte sich am Ende des Staffelfinales durchsetzen – Joko und Klaas oder ProSieben?

Nachdem Joko und Klaas einige kreative Challenges wie beispielsweise "Aller Ende ist leicht", "Sieben Meter Senf" oder auch "Das Diss-Duell" hinter sich gebracht haben, stand das große Finale namens "Der Vorname von Herrn ProSieben" an: Bei der Challenge mussten die Entertainer verschieden Rätsel lösen. Allerdings schafften es die beiden nicht, das Denkspiel in der vorgegebenen Zeit zu meistern – und somit hat ProSieben dieses Mal gewonnen.

Welche Strafe kommt nach der TV-Niederlage auf Joko und Klaas zu? Die beiden Entertainer müssen sich die aktuelle Folge "Joko & Klaas gegen ProSieben" noch einmal anschauen und die Episode mit Regie-Kommentaren versehen. Dieses Special wird dann bei dem Streamingdienst Joyn für die Fans zur Verfügung gestellt.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

