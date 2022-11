Umzug? Schwangere Aurora Ramazzotti und Goffredo packen an

Zieht Aurora Ramazzotti (25) etwa in ein Familiennest? Die Tochter von Michelle Hunziker (45) und Eros Ramazzotti (59) erwartet aktuell ihr erstes Kind. Zusammen mit ihrem Freund Goffredo Cerza freut sie sich auf die Geburt eines kleinen Jungen. Mittlerweile ist Auroras Babybauch auch schon richtig gewachsen, wie sie zuletzt im Bikini präsentierte. Doch ausruhen kommt für sie trotzdem nicht infrage: Aurora und Goffredo ziehen offenbar um!

Paparazzi erwischten die beiden mitten im Umzug. Fleißig schleppte das Paar Umzugskartons und Koffer aus dem Haus in Mailand und räumte diese in sein kleines rotes Auto. Dabei packte auch die schwangere Aurora tatkräftig an: In ihrer orangefarbenen Leggins und dem langen schwarzen Steppmantel ist von ihrem besonderen Umstand auch äußerlich nichts merkbar. Ihr praktisches Umzugsoutfit komplettierte sie mit einem schwarzen Hut und einer Sonnenbrille.

Dass Aurora sich trotz ihrer Schwangerschaft nicht zur Ruhe setzen will, bewies sie zuletzt auch mit Schnappschüssen in der Natur: Auf Instagram teilte sie Bilder, die sie beim Spazieren in den Bergen zeigten. "Frische Luft, Spaziergänge und Mittagsschläfe", schrieb die TV-Moderatorin dazu.

MEGA Aurora Ramazzotti im November 2022

MEGA Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza, November 2022 in Mailand

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti im November 2022

