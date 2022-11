In den Bergen: Aurora Ramazzotti zeigt kleine Babykugel!

Aurora Ramazzotti (25) genießt ihre Schwangerschaft offenbar total! Vor wenigen Wochen gab die Tochter von Michelle Hunziker (45) und Eros Ramazzotti (59) bekannt, dass sie ihr erstes Baby erwartet. Gemeinsam mit ihrem Freund Goffredo Cerza freut sich die Halbitalienerin schon total auf ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs – auch die werdenden Großeltern sind total aufgeregt. Langsam, aber sicher sind Aurora ihre anderen Umstände deutlich anzusehen!

Via Instagram teilte die werdende Mama nun einige herbstliche Eindrücke in Form einer bunten Fotoreihe. Unter den Schnappschüssen befand sich auch ein Bild, auf dem Aurora ihren wachsenden Babybauch präsentierte – in einem knallgrünen Pullover posierte die 25-Jährige total entspannt in den Bergen. "Frische Luft, Spaziergänge und Mittagsschläfe", schrieb die TV-Moderatorin dazu und fügte noch einige Emojis in Form von Herbstblättern hinzu.

Ohnehin gibt Aurora auf der Bilder-Plattform gerne einige Einblicke in ihr Leben. Die niedlichen Turtelaufnahmen mit ihrem Partner bezaubern ihre Community beispielsweise regelmäßig. Aber auch Humor ist ihr augenscheinlich total wichtig – zum Geburtstag von Papa Eros teilte die Influencerin vor wenigen Tagen einige lustige Fotos mit dem italienischen Popsänger.

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti im November 2022

Instagram / therealauroragram Eros und Aurora Ramazzotti im Oktober 2022

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza

