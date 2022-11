Bei "Promi Big Brother": Jay Khan lehnt Taktik "vehement ab"

Jay Khan (40) möchte ganz er selbst sein! Der Sänger ist nicht nur als ehemaliges Mitglied der Band US5 bekannt. Er nahm auch schon an so einigen TV-Formaten wie Das große Promiboxen und Dschungelcamp teil. Ab Freitag sehen Zuschauer den Hottie bei Promi Big Brother. Im Vorfeld versprach Jay: Er möchte, dass die Fans ihn in der Show so richtig kennenlernen.

"Ich gehe es gar nicht an! Ich habe überhaupt keinen Plan oder eine Taktik", stellte Jay im Interview mit Sat.1 klar. "Ich weiß heute, dass ich mich damals bei dem Format noch nicht ansatzweise selbst gefunden hatte. In den Zwanzigern, ich war 28, tendiert man eher dazu, eine Rolle einzunehmen und zu performen", weiß das einstige Boyband-Mitglied. Heute habe er nur vor, sich selbst treu zu bleiben. Eine Taktik lehne er "vehement ab".

Doch Jay weiß: "Promi Big Brother" wird auch kein Spaziergang für ihn. Es könne passieren, dass er mit dem ein oder anderen Mitbewohner aneckt. "Wenn ich merke, dass jemand durchgehend nur auf sich selbst bedacht ist und dabei andere ins offene Messer laufen lässt, dann werde ich es unter den Umständen in den drei Wochen auch ansprechen", erklärte der 40-Jährige.

SAT.1/Marc Rehbeck Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2022

SAT.1/Marc Rehbeck Jay Khan, Sänger

SAT.1/Marc Rehbeck Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2022

