Cathy Hummels offen: So lange sind Mats und sie getrennt

Cathy Hummels (34) verschafft ihren Fans Klarheit! Die Influencerin und ihr Ex-Partner Mats Hummels (33) sorgten in den vergangenen Monaten immer wieder für Spekulationen. Denn die Eltern eines gemeinsamen Sohnes schienen sich getrennt zu haben – direkt bestätigt haben sie das aber lange Zeit nicht. In einer Doku öffnet sich die Moderatorin nun immer mehr über das Liebes-Aus und nennt auch die Gründe dafür. Außerdem verriet Cathy nun, wie lange Mats und sie schon getrennt sind.

Gegenüber Bild bestätigte die Münchnerin, dass Mats derjenige war, der die Beziehung nicht mehr wollte – und nennt auch den Zeitpunkt: "Ende 2020. Anfang 2021. Ganz genau kann man das auch nicht sagen, weil so was ein Prozess ist, nicht ein genaues Datum." Zunächst hätten der Weltmeister von 2014 und sie um ihre Liebe gekämpft: "Wir haben natürlich versucht, ob es weitergeht. Aber gemerkt, dass es nicht mehr so ist wie früher. Aber wir werden immer als Freunde verbunden bleiben."

Diese Verbundenheit beweisen die zwei ihren Followern immer wieder – denn nicht zuletzt für ihren Sohn Ludwig (4) verbringen Cathy und Mats immer wieder Zeit miteinander. Kürzlich teilte die 34-Jährige etwa ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie Mats mit seinem Sohn spielt.

