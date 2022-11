Familienzeit: Mats und Cathy Hummels spielen mit ihrem Sohn!

Sie verbringen Zeit zusammen! In den vergangenen Monaten sorgte die Ehe von Mats (33) und Cathy Hummels (34) regelmäßig für Aufsehen. Immer wieder war über eine Trennung des Profifußballers und der Influencerin spekuliert worden – inzwischen soll ihre Scheidung sogar in vollem Gange sein. Dennoch zeigen sie sich ab und an noch zusammen, wie beispielsweise im Urlaub in Miami. Nun widmeten sich Cathy und Mats gemeinsam ihrem Sohn Ludwig (4)!

Via Instagram teilte die Kampf der Realitystars-Moderatorin einen Schnappschuss mit ihrer Community. Darauf zeigt sie, wie der Kicker von Borussia Dortmund mit seinem Sohn zusammen im Kinderzimmer spielt. "Neue Woche, neues Glück", schrieb Cathy schlichtweg zu dem Beitrag. Während sich viele seiner Kollegen auf die Fußball-WM vorbereiten, genießt Mats die Zeit mit seinem Kind augenscheinlich sehr, wie der Post seiner Noch-Ehefrau beweist.

Vor wenigen Tagen waren die nominierten Fußballstars für die Weltmeisterschaft in Katar bekannt gegeben worden – Mats gehörte jedoch nicht dazu. Darüber zeigte sich nicht nur der 33-Jährige, sondern auch Cathy sehr enttäuscht. "Es tut mir so leid! Du hast so hart gearbeitet!", erklärte sie mitfühlend auf der Bilderplattform.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels (r.) mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Mats Hummels, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de