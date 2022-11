Darum sagte Johnny Depps Tochter Lily nichts zum Prozess

Warum hat sich Johnny Depps (59) Tochter Lily-Rose (23) in Bezug auf den Prozess gegen Amber Heard (36) zurückgehalten? Im vergangenen Mai lieferten sich der Fluch der Karibik-Darsteller und seine Ex eine Schlammschlacht vor Gericht, die der Schauspieler letztendlich für sich gewinnen konnte. Trotz der öffentlichen Diskussionen über den Prozess hat Johnnys Tochter ihre Meinung dazu unter Verschluss gehalten. Nun verriet Lily-Rose ihre Beweggründe für ihr Schweigen!

In einem Interview mit Elle plauderte das Model aus, warum sie sich nicht zu dem Rechtsstreit von ihrem Vater und dessen Ex geäußert hat. Die Beauty sei im Allgemeinen nicht begeistert davon, persönliche Themen in die Öffentlichkeit zu tragen – sie möchte manche Dinge eher privat halten. "Ich finde, ich habe das Recht, meine geheimen Gedanken zu haben. Ich denke auch, dass ich niemandem gegenüber Rechenschaft ablegen muss", erklärte die 23-Jährige.

Außerdem möchte Lily-Rose nicht mehr über ihren berühmten Vater definiert werden. "Ich habe das Gefühl, dass die Leute mich während meiner gesamten Karriere über die Männer in meinem Leben definieren wollten, ob das meine Familienmitglieder oder meine Freunde sind", stellte die Schauspielerin klar und fügte dem hinzu: "Und ich bin wirklich bereit, mich über die Dinge zu definieren, die ich da draußen mache."

Anzeige

Getty Images Lily-Rose Depp, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler und Musiker

Anzeige

Getty Images Lily-Rose Depp bei der Met Gala 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de