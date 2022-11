Hätte "Bachelor in Paradise"-Chiara Umuts Rose angenommen?

Chiara Fröhlich (24) hat Umut Tekin (25) wohl abgeschrieben! Zwischen der Schönheit und dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten schien es bei Bachelor in Paradise zu funken – wenig später verlor er aber das Interesse und bandelte mit anderen Frauen an. Bei der Entscheidung überreichte er seine Rose dementsprechend auch nicht an sie, sondern an Jana-Maria Herz (30). Chiara musste das Paradies daraufhin verlassen. Promiflash verriet sie jetzt, dass sie Umuts Rose aber eh nicht angenommen hätte!

"Von Umut hätte ich tatsächlich gar keine Rose gewollt. Vielleicht hätte ich mit dem Gedanken gespielt, sie anzunehmen, um die Männer, die noch ins Paradies einziehen, kennenlernen zu können. Ich bezweifle jedoch, dass mein Stolz es zugelassen hätte, die Rose von ihm anzunehmen", erzählt Chiara Promiflash. Die Influencerin glaubt nicht, dass Umut mit ernsten Absichten ins Paradies eingezogen ist: "Für ihn steht meiner Meinung nach die Aufmerksamkeit im Vordergrund. Ich würde ihm wünschen, dass er eine Frau findet, die ihm 'gerecht' wird." Dabei findet die Beauty es überhaupt nicht schlimm, dass Umut mehrere Frauen kennenlernen wollte – aber jemandem ein gutes Gefühl zu geben, um ihn nach der erhaltenen Rose dann fallen zu lassen, findet sie nicht fair. "Umut hat schnell gemerkt, dass er mit mir keine Spielchen spielen kann. Deshalb war es für ihn klug, mich loszuwerden", schlussfolgerte sie.

Aber von wem hätte Chiara eine Rose bekommen wollen? Mit den anderen Männern im Paradies sei das Verhältnis eher freundschaftlich gewesen. "Ich weiß, dass sie mir gerne eine Freundschaftsrose übergeben hätten. Aber natürlich gibt man seine Rose der Frau, an der man ernsthaft interessiert ist", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit.

"Bachelor in Paradise" ab dem 3.11.2022 wöchentlich auf RTL+.

Jana-Maria Herz und Umut Tekin

Umut Tekin und Chiara Fröhlich bei "Bachelor in Paradise"

Chiara Fröhlich, Influencerin

