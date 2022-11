Kindstod war für Cristiano Ronaldo schlimmster Moment jemals

Cristiano Ronaldo (37) erinnert sich an eine schwere Zeit zurück. Der Fußballer und seine Partnerin Georgina Rodriguez (28) waren Anfang des Jahres eigentlich in freudiger Erwartung gewesen – und zwar doppelt! Denn das Model erwartete Zwillinge. Doch bei der Geburt kam es zum Schock: Nur eines der Babys überlebte. In einem Interview spricht Cristiano jetzt offen über diesen Verlust: Es war der schlimmste Moment seines Lebens.

Gegenüber Piers Morgan (57) gewährte der Kicker bei Talk TV tiefe Einblicke in sein Seelenleben. Der Portugiese gab an, er und seine Partnerin seien nach dem Tod ihres Sohnes vollkommen verloren gewesen: "Man weiß nicht, ob man weint, man weiß nicht, ob man lächelt, weil es etwas ist, von dem man nicht weiß, wie man reagieren soll. Man weiß nicht, was man tun soll, um ehrlich zu sein." Das Paar habe zudem nicht verstanden, warum es dieses Schicksal ereilt habe. Traurig fügte Cristiano hinzu: "Es war wahrscheinlich der schlimmste Moment in meinem Leben, seit mein Vater gestorben ist!"

Der Lichtblick in dieser schweren Zeit waren die Kinder des Paars – unter ihnen Töchterchen Esmeralda, die im Gegensatz zu ihrem Zwillingsbruder gesund zur Welt gekommen war. Zum ersten Foto mit der Kleinen schrieb Cristiano im April superstolz: "Ewige Liebe!"

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez im Januar 2019

Cristiano Ronaldo und seine Familie im Juni 2022

Cristiano Ronaldo mit seiner Tochter

