Nach Shitstorm: Cathy Hummels löscht ihren Depressions-Post

Cathy Hummels (34) geht Kritik aus dem Weg. Zuletzt musste sie wieder allerlei Häme über sich ergehen lassen: Die Influencerin empfahl ihren Followern in einem Werbepost für ihre Luxus-Retreats psychischen Krankheiten mit "Licht" und "Sonne" entgegenzuwirken. Für viele wirkte das wie bloße Vermarktung und eine Verharmlosung von Depressionen. Die Deutsche Depressionsliga kritisierte sie zum Beispiel harsch. Jetzt hat Cathy den Post von ihrem Account gelöscht.

Die zahlreichen negativen Kommentare, die sich der Selbsthilfeorganisation anschlossen, waren ihr einfach zu viel: Kurzerhand entfernte Cathy den Beitrag komplett aus den sozialen Medien. In einem weiteren Post thematisierte sie dann diese negativen Kommentare – sie seien viel mehr als "'nur' ein Shitstorm". "Ich kann Kritik ertragen und annehmen und versuche, daraus zu lernen. Aber Beleidigungen oder gar Hass haben bei mir keinen Platz. Weder in den Kommentaren, noch in meinem Leben. Aus diesem Grund habe ich den Post gelöscht", stellte das Model auf Instagram klar.

Doch auch auf die Kritik an ihrem Umgang mit Depressionen ging Cathy ein: Es sei niemals ihr Ziel gewesen, die schlimme Krankheit zu verharmlosen. Sie sei ja selbst betroffen und wolle nur für mehr Sichtbarkeit sorgen. Deshalb entschuldigte die Netz-Bekanntheit sich bei jedem, der sich durch den Beitrag verletzt gefühlt hat und gelobte Besserung: "Ich kann und will das in Zukunft besser machen – gemeinsam mit euch!"

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Hund auf einem Herbstspaziergang

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de