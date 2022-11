Liebes-Comeback: "Zweite Runde" für Sarah Kern und Tobias!

Zwischen den beiden hat es also wieder gefunkt! Sieben Monate lang waren Sarah Kern (53) und Tobias Pankow ein Paar gewesen. 2020 haben die beiden dann ihre Trennung bekannt gegeben. Seitdem hat die Designerin eine weitere gescheiterte Beziehung hinter sich. Jetzt soll sich der Unternehmer jedoch spontan wieder bei ihr gemeldet haben. Sarah bestätigte nun: Sie und Tobias sind wieder ein Paar!

"Jetzt sind wir wieder ein Paar! Zweite Runde", verkündete die Designerin gegenüber Bunte. Zudem äußerte sich Sarah zu ihrer damaligen Trennung: "Eigentlich gab es damals keinen echten Trennungsgrund." Vor drei Jahren sei sie ganz einfach noch nicht bereit für Tobias' "überwältigende Liebe" gewesen und habe damit nicht umgehen können. "Dieses Mal wollen wir es besser machen. Tobi hat auf jeden Fall eine bessere Sarah an seiner Seite!", zeigte sich die 53-Jährige zuversichtlich gegenüber dem Liebes-Comeback.

"Ich bin gereift. Habe zwei Jahre mit keinem Mann geflirtet, geschweige denn eine neue Liebe begonnen, sondern mich nur auf mich selbst konzentriert", verriet Sarah zudem in dem Interview. Anscheinend meinte sie es ernst, als sie in ihrer Story auf Instagram bekannt gegeben hatte, den Männern abzuschwören, sollte es mit ihrem Ex Matthew nicht klappen. Zumindest bis sich ihr Tobias wieder gemeldet hat.

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Designerin

Getty Images Sarah Kern bei einer Fashion-Show in Berlin im Januar 2012

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern und Matthew

