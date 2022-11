Nach vielen Andeutungen: Billy Ray Cyrus bestätigt Verlobung

Billy Ray Cyrus (61) lässt seine Fans nicht länger im Dunkeln tappen! Der Countrystar ließ sich im April von seiner langjährigen Ehefrau Tish Cyrus (55) scheiden. Danach dauerte es nicht lange, ehe der Vater von Miley Cyrus (29) eine neue Frau an seiner Seite hatte: die Sängerin Firerose. In den vergangenen Monaten deutete das Paar mit Klunker-Pics immer wieder eine Verlobung an – und tatsächlich: Jetzt bestätigte Billy, dass das Paar den nächsten Schritt gewagt hat!

Im Interview mit dem Magazin People sprachen die beiden Musiker jetzt über den magischen Moment im August – doch dabei habe es weder einen Kniefall noch einen Ring gegeben! "Billy hat mich einfach angesehen und gefragt: 'Willst du mich heiraten?' Ich habe 'Natürlich, ich liebe dich' gesagt", erzählte Firerose. Später habe sie sich dann einen Diamanten ausgesucht und selbst einen Ring designt.

Medienberichten zufolge soll zwischen Billy und seiner Tochter Miley seit der Verlobung Funkstille herrschen – doch das dementierte der "Achy Breaky Heart"-Interpret nun: "Jeder wusste, dass diese Ehe lange vorüber war. Es war allen klar, dass es Zeit für eine Veränderung war."

Getty Images Billy Ray Cyrus, Tish Cyrus, Brandi Cyrus und Noah Cyrus

Instagram / firerose Firerose und Billy Ray Cyrus

Getty Images Billy Ray und Miley Cyrus im Juni 2019

