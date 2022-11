Neue Freundin? Brad Pitt genießt Zeit mit einer Promi-Ex!

Hat Brad Pitt (58) eine neue Flamme? Der Schauspieler gehört wohl zu den begehrtesten Junggesellen Hollywoods. Nach seiner Scheidung von Angelina Jolie (47) hatte der "Fight Club"-Star bereits so manche Promidame gedatet – darunter angeblich Lisa Stelly (35), Lykke Li (36) und zuletzt Emily Ratajkowski (31). Aus den mutmaßlichen Flirts wurden jedoch keine Beziehungen. Ob er nun die Richtige getroffen hat? Brad wurde nun nämlich mit der Ex eines seiner Schauspielkollegen erwischt!

Was geht denn da? Aktuelle Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den 58-Jährigen am Sonntag bei einem Konzert von Bono (62) in Los Angeles. Den Gig besuchte er jedoch nicht alleine – Brad wurde von Ines De Ramon begleitet, der Noch-Ehefrau von Paul Wesley (40)! Die beiden suchten Augenzeugen zufolge immer wieder die Nähe zueinander und umarmten sich häufig. Zudem stellte der Hottie seiner Begleitung bei dem Konzert seine Freunde Cindy Crawford (56) und Rande Gerber (60) vor.

Ob Brad wohl wirklich der neue Mann in Ines' Leben ist? Die Beauty und ihr Ehemann Paul hatten erst im September ihr Ehe-Aus verkündet. Damals hatten der Vampire Diaries-Star und die Brünette erklärt, schon mehrere Monate getrennt zu sein.

Getty Images Brad Pitt bei der Filmpremiere von "Bullet Train" in Los Angeles im August 2022

Getty Images Paul Wesley und Ines De Ramon 2019

Instagram / paulwesley Paul Wesley und Ines De Ramon

