Party als Neu-Mama: Rebel Wilson kassiert einen Shitstorm

Diese Aktion von Rebel Wilson (42) kommt nicht gut an. Vor wenigen Tagen überraschte die Schauspielerin ihre Fans mit der freudigen Nachricht, dass sie via Leihmutter das erste Mal Mama geworden ist. Nur wenige Wochen nach der Geburt besuchte sie zusammen mit ihrer Freundin Ramona Agruma eine Party von Paris Hilton (41). Danach postete sie einen Schnappschuss davon und freute sich über die wilde Fete. Dafür bekommt Rebel jetzt schon harsche Kritik!

"Ich hätte mein Neugeborenes ganz sicher nicht verlassen, um in der Woche, in der sie geboren wurde, feiern zu gehen! Ob ich sie selbst geboren hätte oder nicht, ist irrelevant", echauffierte sich ein User auf Instagram. Dabei stimmten ihm auch zahlreiche andere Nutzer zu: "Es ist schon etwas seltsam, dass sie eine Woche, nachdem das Baby, das sie sich so lange gewünscht hat, auf die Welt gekommen ist, auf einer Party ist." Die erste Zeit sei schließlich die wichtigste, um eine enge Bindung zu seinem Baby aufzubauen.

Doch es gab natürlich auch Fans, die Rebel für ihre Entscheidung verteidigten. "Warum müssen die Leute so eine große Sache daraus machen? Das Leben hört nicht auf, wenn man Kinder hat", stellte ein Nutzer klar. Es sollte normalisiert werden, dass auch junge Mütter sich Zeit für sich nehmen.

Getty Images Rebel Wilson im September 2022 in London

MEGA Rebel Wilson und Ramona Agruma

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im September 2022

