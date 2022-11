Throwback-Pic: Matthew McConaughey nackt vorm Kühlschrank

Matthew McConaughey (53) beweist Humor! In seiner Autobiografie "Greenlights" schlug der Schauspieler ernstere Töne an. So sprach er zum Beispiel über sein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater und darüber, dass er in seiner Jugend sexuell missbraucht wurde. Auch in seinen Filmen verkörpert der Hollywood-Star überwiegend ernstere Rollen. Doch jetzt zeigte Matthew seinen Fans, dass es auch durchaus unbeschwert in seinem Leben zugehen kann. Er postete ein Nackedei-Foto von sich!

Den ulkigen Throwback-Schnappschuss bekamen Matthews Fans auf Instagram zu sehen. Auf dem Foto steht der "Interstellar"-Darsteller vor einem geöffneten Kühlschrank, hat ein Gurkenglas in der Hand und setzt ein breites Grinsen auf. Doch bei all dem ist der 53-Jährige völlig nackt! "Ja, genauso holt mein Mann auch immer die Gurken aus dem Kühlschrank – das ist wirklich der einzige Weg", amüsierte sich ein User über den Beitrag.

Ein anderer freute sich über Matthews Kühlschrankinhalt: "Es ist schön zu sehen, dass ein berühmter Typ den gleichen Senf und die gleiche Steaksoße wie ich benutzt." Ein weiterer Follower geriet jedoch in Erklärungsnot, als er Matthews Foto angezeigt bekommen hat. "Bro, meine Oma sitzt neben mir", lachte der User.

Matthew McConaughey in der Texas Rangers MLB Youth Academy in Arlington

Matthew McConaughey bei der Premiere von "Sing 2"

Matthew McConaughey im Jahr 2002

