Wegen Lappalie: Denise Richards wurde im Auto beschossen!

Was für ein Schock für Denise Richards (51)! Die Schauspielerin hatte in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt: Ob es die Trennung von Charlie Sheen (57), der Sorgerechtsstreit oder ihre neue Karriere als Erotikmodel ist – der "Wild Things"-Star zieht stets die Aufmerksamkeit auf sich. So auch jetzt, aber mit einem erschreckenden Vorfall: Denise' Auto wurde beschossen, während sie und ihr Mann darin saßen!

Wie TMZ berichtet, waren die Blondine und ihr Mann Aaron Phypers am Montag auf dem Weg in ein Studio. Jedoch habe der 50-jährige Fahrer Probleme gehabt, die Location zu finden. Ein anderer Autofahrer fühlte sich davon offenbar gestört – er soll das Paar angeschrien haben, bevor er vorbeifuhr. Anschließend habe der Wagenführer mit einer Waffe auf Denise' und Aarons Auto gezielt und es über dem Hinterrad getroffen. Verletzt wurde bei dem Vorfall aber niemand.

Weder Denise noch Aaron meldeten sich bis dato zu dem Schockmoment zu Wort. Insidern zufolge soll die Schauspielerin anschließend zwar sehr emotional gewesen sein, ihren zwölfstündigen Dreh jedoch eisern durchgezogen haben. Nach der Arbeit sei das Paar von einem Sicherheitsmann bis zur Autobahn eskortiert worden.

Anzeige

Getty Images Denise Richards und Aaron Phypers im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Denise Richards im Februar 2022

Anzeige

Getty Images Denise Richards, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de