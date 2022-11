Wegen Mats-Scheidung: Eltern hatten Angst um Cathy Hummels!

Wie schlecht ging es Cathy Hummels (34) wirklich? In den vergangenen Monaten war die Gerüchteküche ordentlich am Brodeln: Lange wurde vermutet, dass sie und ihr Mann Mats (33) sich getrennt haben – offiziell bestätigten die beiden das Liebes-Aus aber nicht. In einer Doku sorgte die Cathy nun aber für Aufklärung und verriet, dass sie und Mats seit über einem Jahr kein Paar mehr sind. Die Zeit der Trennung war für die Influencerin sicherlich nicht leicht – so hatten vor allem Cathys Eltern Angst um ihre Tochter!

In ihrer Doku "Cathy Hummels – Alles auf Anfang" gewährte die Moderatorin den Fans einige Einblicke in ihr Privatleben – und verriet, wie ihre Familie mit der Scheidung umging. "Sie sehen eben oft diese Scheidungsthematik, dass das zu viel Stress für mich ist. Da haben sie schon Angst um mich, dass ich das nicht schaffe, zusammenbreche", gestand die 34-Jährige.

Auch scheinen sich ihre Eltern um Cathys Zukunft in der Öffentlichkeit zu sorgen: "Ich weiß nicht, ob meine Familie an mich glaubt, dass ich auf eigenen Beinen stehen kann", verriet sie. "Meine Familie lässt sich schon von Schlagzeilen blenden und sie verurteilen auch ganz oft Leute aus dem Showbusiness", fügte sie außerdem hinzu.

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels, einstiges Paar

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Oktober 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

