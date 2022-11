Wie niedlich! Jessica Haller verbringt Mutter-Tochter-Date

Jessica Haller (32) genießt ihr Mama-Dasein in vollen Zügen! Im Mai 2021 wurde das Leben der Influencerin und ihres Mannes Johannes Haller (34) gehörig umgekrempelt: Ihre Tochter Hailey-Su (1) erblickte das Licht der Welt. Seitdem hält die einstige Bachelorette ihre Fans mit Einblicken aus ihrem Familienalltag auf dem Laufenden: Nun teilte Jessi einige Aufnahmen von einem Mutter-Tochter-Tag mit der kleinen Hailey-Su.

Auf Instagram postete die 32-Jährige ein niedliches Video mit ihrer Hailey-Su. Wie die Aufnahmen zeigen, hatten die beiden wohl eine Menge Spaß: In dem kurzen Clip sieht man, wie das Mädchen mit seiner Mama in einem Restaurant tanzt, herumalbert und die Aussicht auf einer Dachterrasse genießt. Als wäre das nicht schon süß genug, gab es noch eine kleine Kuscheleinheit zwischendurch – so drückte Jessi ihrer Tochter einen liebevollen Schmatzer auf die Wange. "Mama und Tochter Date", schrieb die Beauty mit einem Herz-Emoji unter den Beitrag.

Die viele gemeinsame Zeit mit Hailey-Su wird Jessi auch erst einmal erhalten bleiben: Vor wenigen Tagen hatte die Ibiza-Auswanderin ihren Fans den Entschluss mitgeteilt, dass sie ihre Tochter erst einmal nicht in eine Kindertagesstätte schicken wird. "Ich habe mich gegen die Kita entschieden. [...] Meine Maus bleibt bei mir", hatte die Influencerin berichtet.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller mit ihrer Tocher Hailey-Su im November 2022

Instagram / jessica_haller Jessica Haller mit ihrer Tocher Hailey-Su

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

