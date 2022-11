Wow-Auftritt! Anya Taylor-Joy bezaubert in heißem Minikleid

Ihr Name taucht aktuell überall auf: Anya Taylor-Joy (26)! Mit ihren außergewöhnlichen Gesichtszügen und großem Schauspieltalent hat sich die argentinisch-britische Beauty eine beachtliche Karriere aufgebaut. Nach ihren wohl bekanntesten Rollen in "Peaky Blinders" und "Das Damengambit" ist sie allein in diesem Jahr in drei Kinofilmen zu sehen: "The Northman", "The Menu" und "Amsterdam". Kein Wunder also, dass der gefragte Filmstar in den vergangenen Tagen von einem Termin zum nächsten geheizt ist: Nach einem Auftritt in New York wurde Anya jetzt in einem atemberaubenden Kleid gesichtet...

Paparazzi entdeckten die 26-Jährige am Dienstag, als sie gerade die "The Drew Barrymore Show" verließ. Anya legte in ihrem rosafarbenen Minikleid eine spektakuläre Show hin und zeigte extra viel Bein. Den sexy Look rundete sie mit durchsichtigen High Heels, rotem Lippenstift und passendem Nagellack ab. Ihr langes blondes Haar trug sie offen. Die Schönheit flirtete selbstbewusst und gut gelaunt mit der Kamera – obwohl es nach "LIVE With Kelly And Ryan" schon ihr zweiter Termin an diesem Tag und auch nicht der letzte war, wie Daily Mail berichtet.

Auch am Montag wartete eine Veranstaltung auf Anya: Gemeinsam mit ihren Co-Stars Nicholas Hoult (32) und Ralph Fiennes (59) besuchte sie in New York die Premiere ihres neuen Films "The Menu". Hier bezauberte sie in einem ausgestellten schwarzen Spitzenkleid. Die Grusel-Komödie, die diese Woche auch in die deutschen Kinos kommt, handelt von einem Gourmet-Dinner, das in ein Horrorspektakel ausartet.

Splash News / ActionPress Schauspielerin Anya Taylor-Joy in New York

MediaPunch / ActionPress Anya Taylor-Joy beim Verlassen der "The Drew Barrymore Show" in New York

Getty Images Nicholas Hoult, Anya Taylor-Joy und Ralph Fiennes bei der New Yorker Premiere von "The Menu"

