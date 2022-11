Bei Filmpremiere: Anya Taylor-Joy glänzt im engen Latexkleid

Anya Taylor-Joy (26) zog alle Blicke auf sich! Seit ihrem Durchbruch durch die Netflix-Serie "Das Damengambit" begeistert die Schauspielerin ihre Fans regelmäßig auf Kino- und TV-Leinwänden. Doch auch auf den roten Teppichen legt sie stets einen Wow-Auftritt hin. Bereits in einigen Outfits glänzte sie bereits vor den Kameras. Auch jetzt strahlte die Britin wieder auf der Premiere ihres neues Films. Sie verblüffte das Publikum in einem sexy trägerlosen Latexkleid.

Hollywood Life veröffentlichte nun einige Bilder der Premiere von Anyas neuem Horrorstreifen "The Menu" in London. Die 26-Jährige trug ein hellblaues Latexkleid von Alexander McQueen (✝40) mit herzförmigem Ausschnitt und asymmetrischer Passform. Anya vervollständigte ihren Look mit schwarzen Christian Louboutin-Heels und passenden Latexhandschuhen. Auf dem roten Teppich posierte sie neben ihrem Schauspiel-Kollegen Nicholas Hoult (32). Der Schauspieler trug eine schwarze Hose und einen lilafarbenen Samtmantel. Unter dem Blazer trug er ein magentafarbenes Button-Down und kombinierte es mit einer schwarzen Krawatte und schwarzen Schuhen.

Doch nicht nur schauspielerisch läuft es für Anya gerade rund. Erst diesen Juli gab ein Insider bekannt, dass sie ihren Freund Malcolm McRae geheiratet haben soll. So sollen Anya und Malcolm still und heimlich ihre standesamtliche Hochzeit gefeiert haben – nur neun Monate nachdem sie ihre Beziehung öffentlich gemacht haben.

Getty Images Anya Taylor-Joy bei der Premiere "The Menu"

Getty Images Anya Taylor-Joy und Nicholas Hoult bei Premiere "The Menu"

Getty Images Anya Taylor-Joy und Malcolm McRae bei der Vanity Fair Oscar Party

