"Bachelor in Paradise"-Date: Bei Mimi und Yannick funkt es!

Hier stimmt wohl die Chemie! Michelle Gwozdz (28), aka Mimi und Yannick Syperek kannten sich schon vor Bachelor in Paradise – doch im wahren Leben klappte es damals nicht. Jetzt in der Show lassen sie ihre Liaison wieder aufleben. Der einstige Bachelorette-Kandidat gab sogar anderen heißen Ladys im Paradies für Mimi einen Korb. Nun ging es auch auf ein Rendezvous: Und da knisterte es gewaltig zwischen Mimi und Yannick!

In der dritten Folge der wilden Kuppelshow ließen die zwei ihre Vergangenheit Revue passieren – und kamen dabei auf einen Nenner. Da sind noch Gefühle vorhanden. Vor allem Yannick brachte dies zum Ausdruck: "Ich habe einfach Angst, dass du nicht erkennst, was ich möchte. Das bist du, fertig", stellte er klar. Als Mimi in die Villa eingezogen ist, hat das wohl sehr viel in ihm ausgelöst: "Mir ist klar geworden seit unserer Begegnung hier, dass sie mich weiterhin interessiert. Ich will alles geben."

Händchen halten, intensive Blicke und tiefe Gespräche – auch Mimi scheint sich total wohlzufühlen. Jedoch äußert sie auch ein paar Zweifel: Gibt es die Schmetterlinge im Bauch vielleicht nur im Paradies und im wahren Leben nicht? Denn genau das scheint sie schon erlebt zu haben. Die Wahlkölnerin wolle sich daher nicht die Chance kaputtmachen, noch andere Single-Männer kennenzulernen, die eventuell noch besser passen könnten als der Boy aus Mettmann.

"Bachelor in Paradise" ab dem 3.11.2022 wöchentlich auf RTL+.

RTL Yannick und Mimi, "Bachelor in Paradise" 2022

RTL/ René Lohse Yannick Syperek, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2022

Bachelor in Paradise, RTL Yannick und Mimi, "Bachelor in Paradise" 2022

