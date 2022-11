Diese drei Promis ziehen auch in den Promi-BB-Container

Das Promi Big Brother-Haus ist somit vollständig! Am Freitag ist es endlich so weit: Das Realityformat wird wieder über die Bildschirme flimmern. Auch dieses Jahr sind erneut einige Hochkaräter des Reality-Kosmos mit am Start. Unter ihnen befindet sich DSDS-Legende Menderes (38) und Prince Charming-Kandidat Sam Dylan (31). Doch es gibt noch Platz für mehr Teilnehmer: Diese drei Promis ziehen auch in den Container!

Laut Sat.1 wird kein Geringerer als TV-Star Katy Karrenbauer (59) an dem Experiment teilnehmen und sich den wachsamen Augen der Kameras stellen. Die Schauspielerin wurde durch ihre Rolle der Insassin Walter in der Serie "Hinter Gittern – Der Frauenknast" zum Star. Auch Versicherungsdetektiv Patrick Hufen wird mit von der Partie sein. Wie bereits im Vorfeld spekuliert wurde, wird sich auch Social-Media-Star Jeremy Fragrance (33) in das Abenteuer wagen.

Vergangene Woche wurden die ersten Bewohner bekannt gegeben. Auch Erotikmodel Micaela Schäfer (39) und Popstars-Siegerin Doreen Steinert (36) werden in der Show zu sehen sein. Für weitere Verstärkung sorgen US5-Sänger Jay Khan (40) und Box-Manager Raimund Gottwald.

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, Social-Media-Star

Getty Images Katy Karrenbauer im Januar 2020 in Berlin

SAT.1/Marc Rehbeck Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2022

