Duett mit Nicole Kidman: Luke Evans war total überwältigt

Die Erfahrung war für Luke Evans (43) ganz besonders! 2019 konnte der Schauspieler erstmals mit seinem ersten eigenen Album seiner großen Leidenschaft nachgehen: dem Singen. Am 04. November legte er noch einmal nach und veröffentlichte mit "A Song for you" seine zweite Platte. Darauf befinden sich gleich zwei Duette. Den Song "Say Something" singt er mit Hollywoodstar Nicole Kidman (55) – wie er mit Nicole zusammenkam, hat Luke Promiflash erzählt.

"Ich dachte, ich frage sie einfach", erklärte Luke im Promiflash-Interview. "Wir haben uns am Set von 'Nine Perfect Strangers' getroffen. Wir sind Freunde geworden und haben Kontakt gehalten." Er habe aber nicht damit gerechnet, dass Nicole seine Anfrage annehmen würde. Der 43-Jährige war sich vielmehr sicher, dass sie viel zu beschäftigt sei. Doch die Big Little Lies-Darstellerin habe direkt zugestimmt. "Ich dachte: 'Oh mein Gott, das ist unglaublich'", schwärmte er. Er habe schon im Gefühl gehabt, dass ihre Stimmen bei "Say Something" harmonieren werden.

Neben Nicole singt Luke auch mit einer alten Freundin zusammen. Den Track "Come What May" aus dem Musical "Moulin Rouge" performt er zusammen mit der britischen Sängerin Charlotte Church (36). Die beiden kennen sich bereits 27 Jahre, denn sie hatten als Teenager die gleiche Gesangslehrerin. "Sie hat eine sehr starke Stimme, bei der ich wusste, dass wir bei dem Song sehr gut zusammenpassen", erklärte er.

Getty Images Luke Evans im Center for the Performing Arts in Beverly Hills

Landmark Media Press and Picture Nicole Kidman in der Hulu-Serie "Nine Perfect Strangers"

Getty Images Charlotte Church

