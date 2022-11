Endlich: Christine Brown als Single bei "Alle meine Frauen"

Christine Brown (50) öffnet ihre Pforten! Der US-amerikanische Realitystar wurde vor allem durch die Sendung Alle meine Frauen bekannt. Als eine von vier Ehefrauen war sie mit Kody Brown (53) in einer polygamen Beziehung. Doch die Ehe scheiterte Ende 2021. Trotz der Trennung ist sie aber immer noch ein Teil der gemeinsamen Sendung – und jetzt darf Christine zum ersten Mal ihr neues Leben zeigen!

Auf Instagram postete Christine am Mittwoch ein Foto von sich in ihren eigenen vier Wänden. "Endlich drehe ich in meinem Haus in Salt Lake! Ich bin so aufgeregt", schrieb sie und zeigte ihre Begeisterung auf dem Selfie mit einem strahlenden Lachen. In das Haus in der US-Metropole Salt Lake City sei sie nach der Trennung von Kody gezogen und jetzt erhielten erstmals die Kameras von "Alle meine Frauen" Einblick. Offenbar möchte sie ihren neuen Lebensabschnitt endlich auch den Zuschauern und Fans präsentieren.

Christine soll aber nach wie vor noch guten Kontakt zu der Familie haben. Entertainment Tonight veröffentlichte einen ersten Ausschnitt aus der kommenden Folge. Darin ist zu sehen, wie sie sich auf einen Besuch ihrer früheren Schwesterehefrau Robyn (44) und ihrer Tochter Mykelti (26) vorbereitet. "Ich weiß, dass Mykelti mich zu 100 Prozent unterstützt und ich weiß, dass sie auch Robyn zu 100 Prozent unterstützt. Niemand kann so balancieren wie sie", erklärte die stolze Mama.

Instagram / christine_brownsw Christine Brown mit ihren vier Töchtern

Instagram / christine_brownsw Christine Brown im Oktober 2021

Instagram / mykeltip Mykelti Ann Padron, TV-Bekanntheit

