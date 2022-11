Heiße Mama! Chrissy Teigen zeigt Babybauch im Bademantel

So schön schwanger ist Chrissy Teigen (36)! Nachdem sie gezwungen war, ihr Baby in der letzten Schwangerschaft abzutreiben, erwartet die Frau von John Legend (43) wieder Nachwuchs – und könnte nicht glücklicher darüber sein. Bis ihre Kids Luna (6) und Miles (4) noch ein Geschwisterchen bekommen, dauert es wohl auch nicht mehr allzu lange: Chrissy kann sich inzwischen über einen kugelrunden Babybauch freuen, den sie jetzt sexy zur Schau stellte...

Via Instagram veröffentlichte die 36-Jährige nun ein besonders heißes Schwangerschafts-Update: Chrissy posiert nur in Unterwäsche und einem offenen Bademantel für ein paar aufregende Spiegel-Selfies – und rundet das Gesamtbild mit lasziven Gesichtsausdrücken ab. Die bald dreifache Mutter scheint sich in ihrem Baby-Body pudelwohl zu fühlen! Und ihre Fans können ihr dabei nur zustimmen: "Du siehst so toll aus, heiße Mama!", jubelt ein Follower in den Kommentaren. Auch ihr Gatte John kommentierte die Bilder mit mehreren Herz-Emojis.

Zuletzt ging es in Chrissys Schwangerschaft ein bisschen weniger glamourös zu. Vergangene Woche berichtete sie, dass ihre beiden Kinder krank waren. Und als wäre das noch nicht genug Stress gewesen, erwischte es auch die Schwangere – die zwischenzeitlich sogar Blut gehustet hat! Inzwischen scheint aber wieder alles in Ordnung zu sein.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, John Legends Frau

Anzeige

Instagram / chrissyteigen John Legend, Chrissy Teigen und ihre Kinder Luna und Miles im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de