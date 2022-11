Kugelrund: Molly-Mae Hague genießt letzten Urlaub vor Geburt

Bis zur Entbindung von Molly-Mae Hagues (23) Baby kann es augenscheinlich nicht mehr lange dauern. Im vergangenen September hatte die ehemalige Teilnehmerin der britischen Love Island-Version überraschend verkündet, dass sie schwanger ist. Im Netz gibt die Blondine den Fans auch immer wieder Updates zur Entwicklung ihres Kindes. So verriet sie beispielsweise, dass ihr Freund und sie schon einen Namen für ihre Tochter haben. Bevor ihr Baby allerdings zur Welt kommt, genossen Molly und Tommy noch einen letzten Urlaub zusammen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 23-Jährige nun einige Eindrücke der letzten Reise des Paares zu zweit. So postete Molly beispielsweise ein Foto, auf dem sie auf einer Sonnenliege liegt und ihren Babybauch liebevoll hält, während sie auf einem anderen Schnappschuss ihre Körpermitte im Bikini in Szene setzt. Augenscheinlich genießt die Influencerin die Auszeit in vollen Zügen, denn sie grinste bis über beide Wangen. Der Story des Webstars war zudem zu entnehmen, dass Tommy und sie in Dubai urlauben.

Unter dem Beitrag brachten dann viele Follower ihre Begeisterung über die schönen Reisebilder zum Ausdruck. "Absolutes Babymama-Vorbild", "Das hier ist Glückseligkeit in einem Bild" oder "Wie wunderschön Molly", lauteten nur einige entzückte Kommentare. Auch Anouska Santos, Lottie Tomlinson (24) und Rosie Anna Williams ließen es sich nicht nehmen, den Post begeistert zu kommentieren.

Anzeige

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague lächeln

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin

Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de