Neuer Hinweis: Dann kommt Molly-Mae Hagues Tochter zur Welt!

Molly-Mae Hague (23) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Vor wenigen Wochen hatte die Influencerin ihre Fans mit der süßen Nachricht überrascht, dass ihr Freund Tommy Fury und sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Wann die werdenden Eltern ihre kleine Tochter aber endlich in den Armen halten dürfen, das verriet die Blondine bisher nicht. Nun gab Molly-Mae allerdings einen weiteren Hinweis auf ihren Entbindungstermin.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die 23-Jährige nun an ihre Fans und verriet, dass bald ein besonderer Tag anstünde. "Der nächste Meilenstein steht bevor: Sieben Monate", schrieb sie zu einem Foto, auf dem Molly-Mae in den Straßen Londons posiert. Damit deutete die ehemalige Teilnehmerin der UK-Version von Love Island an, dass ihre Tochter vermutlich im Dezember oder kurz nach dem Jahreswechsel das Licht der Welt erblicken wird.

Vor wenigen Wochen hatte sie bereits verraten, dass ihr Partner und sie sich schon auf einen Babynamen geeinigt hätten. Wie ihr Nachwuchs einmal heißen soll, stünde auch schon mehrere Jahre fest. "Wir haben einen Jungen- und einen Mädchennamen am Tag ausgesucht, an dem wir uns kennengelernt haben", verriet sie. Zudem sei der Name nicht sonderlich geläufig. "Es ist ein wirklich ungewöhnlicher und ausgefallener Name, ich kenne sonst niemanden damit", versicherte Molly-Mae.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Juni 2022

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, britische TV-Bekanntheit

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Oktober 2022

