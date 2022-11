Kuschelbild: René Adler und Lilli Hollunders Baby ist da!

René Adler (37) und Lilli Hollunder (36) sind wohl überglücklich! Der Fußballspieler und die Schauspielerin sind seit 2016 verheiratet und seit einigen Jahren auch Eltern eines Sohnes. Der kleine Mann darf sich über ein Geschwisterchen freuen – das verkündete die Beauty im Mai dieses Jahres. Und nun können sie ihr Wunder in den Armen halten. Denn Lilli und Renés Kind ist auf der Welt!

Das verkündete die Verbotene Liebe-Darstellerin auf ihrem Instagram-Profil mit einem niedlichen Bild. Die frisch gebackene Zweifachmama hält darauf ihr Neugeborenes im Arm und lächelt dabei total zufrieden. "Mir fehlen die Worte. Ich versuche es trotzdem. Liebes Leben, danke! Danke, danke, danke! Ich liebe dich so sehr, kleine Billie, dass mein Herz in tausend Teile zerspringt!", schrieb sie zu dem Schnappschuss und verdeutlichte damit ihre tiefen Gefühle für ihr Kind. Gleichzeitig verriet sie auch den Namen.

Schon im September offenbarte sie, dass der Name eine besondere Bedeutung haben werde. "Unser Baby wird nach dem toten Familienhund benannt, den wir mal hatten", erklärte Lilli in einem Interview – und der hieß, genau wie ihr Baby nun, also Billie.

René Adler und Lilli Hollunder, Juli 2022

Lilli Hollunder, Schauspielerin

Ex-Torwart René Adler und Lilli Hollunder

